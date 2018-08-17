Суд отклонил иск Фейгина о восстановлении в статусе адвоката

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отклонил иск юриста Марка Фейгина к Адвокатской палате Москвы о восстановлении его в статусе адвоката, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В удовлетворении иска отказать", - огласил в пятницу решение судья Герман Бугынин.

Иск был подан к Адвокатской палате Москвы, которая 24 апреля лишила Фейгина статуса адвоката из-за неэтичного поведения в твиттере. Поводом для дисциплинарного взыскания стали три твита юриста, касающиеся блогера Анатолия Шария и его адвоката Сталины Гуревич.

Чем известен Марк Фейгин

Известность Фейгин получил как один из адвокатов по резонансному делу панк-группы Pussy Riot. Также он защищал осужденного за организацию массовых беспорядков на Манежной площади Леонида Развозжаева, одного из лидеров экстремистского радикально-националистического сообщества "Боевая организация русских националистов" (БОРН) Илью Горячева, казахского предпринимателя Мухтара Аблязова, украинскую летчицу и политика Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымских татар (запрещенная в РФ организация - ИФ) Мустафу Джемилева и других.

В настоящее время Фейгин представляет интересы гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже.