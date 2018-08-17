Ударивший соратника Навального железной трубой получил 11 месяцев исправительных работ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд по Мещанскому району Москвы в пятницу приговорил Алексея Щербакова к 11 месяцам исправительных работ за нападение на соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Именно такое наказание попросил для подсудимого прокурор в ходе прений сторон.

Щербаков признан виновным по ст. 116 УК РФ (побои). Как установило следствие, 15 сентября 2017 года в Москве на улице Гиляровского он ударил Ляскина железной трубой по голове и скрылся.

Подсудимый признал вину еще в ходе следствия, однако, по его словам, нападение было заказано самим Ляскиным.

По словам Щербакова, он познакомился с пострадавшим в штабе Навального. За инсценировку нападения Ляскин предлагал ему 150 тыс. рублей и в качестве задатка передал 10 тыс. рублей, говорилось в его показаниях.

"Я намерен подать в суд иск к Николаю Ляскину. Обещанные деньги за инсценировку нападения я получил не в полном объеме, а именно, только 10 тысяч рублей, а должен был получить 150 тысяч рублей. Буду требовать остальное через суд",- сказал Щербаков.

Сам Ляскин категорически отвергает эту версию и считает ее "абсолютным бредом".