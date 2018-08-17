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В СПЧ подготовили предложения по либерализации антиэкстремистского законодательства

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Чиков и Александр Верховский представили предложения, которые могут быть направлены Общероссийскому народному фронту (ОНФ) для либерализации антиэкстремистского законодательства.

"Моих собственных предложений много, больше десятка. Основное: сузить некоторые ключевые нормы антиэкстремистского законодательства, в первую очередь прописать в определении экстремистской деятельности в соответствующем законе, что речь идет о действиях, связанных с применением насилия", - сообщил "Интерфаксу" Верховский в пятницу.

Кроме того, член СПЧ предлагает сузить состав 282 статьи Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Сузить ее можно разными способами, видимо, самый подходящий - перенести большую часть в КоАП. Целиком невозможно это сделать, но можно полностью туда убрать унижение достоинства, чтобы это было административным правонарушением", - отметил он.

Верховский предлагает ввести административную преюдицию по статье об экстремизме, а также удалить из нее понятие "социальные группы".

По его словам, в статье КоАП РФ по демонстрации запрещенной символики необходимо изменить формулировку с "демонстрации или пропаганды" на "демонстрацию с целью пропаганды", чтобы под нее не подпадали исторические хроники, изображения свастики на Будде и другие подобные случаи.

"Самое сложное для реализации - отказаться от практики запрета информационных материалов как экстремистских. Это оказалось совершенно безнадежным делом, список достиг 4,5 тысяч наименований, этот список нельзя ни запомнить, ни понять, а если человек хочет что-то разместить в интернете, это ему никак не мешает", - подчеркнул Верховский.

В свою очередь Чиков, предлагает "разорвать конфликт интересов между оперативным сопровождением дел об экстремизме в ФСБ и предварительным следствием там же". По его мнению, следствие по статье 280 ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") должно быть передано в СКР.

Он настаивает на необходимости признания "вредной криминализации оскорбления чувств верующих, введенной с подачи СПЧ в 2014 году".

Кроме того, считает Чиков, "нужно оставить в УК лишь одну статью - либо (лучше) 282 (возбуждение вражды) в усеченном виде (как предлагает Верховский), либо 280 (призывы к экстремистской деятельности), поскольку они явно дублируют друг друга".

Также правозащитник полагает необходимым "исключить привлечение к ответственности за "старые" публикации, лишь поскольку они технически доступны в интернете", а "моментом совершения преступления и административного правонарушения так называемой экстремистской направленности следует считать момент опубликования текста".

Одновременно Чиков предлагает "исключить экстерриториальный (где прокурор выявил, там и обратился в суд) принцип признания произведений экстремистскими - только по месту издания, создания, опубликования", "исключить признания произведений экстремистскими судом в отсутствие автора, издателя, распространителя" и "исключить признание экстремистскими, террористическими организаций в закрытых судебных заседаниях и в отсутствие представителя (надлежащего уведомления организации)".

Также Чиков предлагает исключить из УК или декриминализировать "ответственность за "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично" (часть 3 статьи 354.1 УК РФ)".

Наконец, правозащитник считает необходимым "отказаться от специального учета осужденных за экстремизм при исполнении наказаний в виде реального лишения свободы (приравнивание их к склонным к побегу), ограничения при получении УДО, наложение на них в обязательном порядке административного надзора после освобождения и другие дискриминационные ограничения".

Верховский сообщил, что его предложения и предложения Чикова вошли в единый текст, но он пока не согласован советом. Когда текст будет согласован, он будет опубликован на сайте Совета и направлен в ОНФ, которым президент поручил заниматься этой темой, и Генпрокуратуру, сообщил Верховский. По словам члена СПЧ, это должно произойти в начале следующей недели.

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Теги: СПЧ

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