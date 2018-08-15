В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Минкомсвязи РФ высказались в поддержку идеи отмены уголовной ответственности за репосты и лайки в социальных сетях.

"Мы поддерживали предложения Шаргунова (депутата от КПРФ). И официально давали свой отзыв на законопроект. По нему у нас была конкретная позиция, она известна. И она с тех пор не менялась", - сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в среду "Интерфаксу".

В конце июня депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете экстремистских высказываний.

В среду российский интернет-гигант Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и в министерство юстиции РФ.

Ранее против уголовной ответственности за репосты тажке выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, а в Кремле предостерегли от "гипертрофированных форм" в преследовании за экстремизм. В Верховном суде РФ еще в феврале заявляли, что рассматривают смягчение наказания за репост запрещенных материалов.