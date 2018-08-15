В России

В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"

В ведомстве заявили, что выступают за инициативу депутатов Госдумы о переносе статьи из уголовного в административный кодекс

В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"
Фото: Reuters

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Минкомсвязи РФ высказались в поддержку идеи отмены уголовной ответственности за репосты и лайки в социальных сетях.

В РоссииMail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Читать подробнее

"Мы поддерживали предложения Шаргунова (депутата от КПРФ). И официально давали свой отзыв на законопроект. По нему у нас была конкретная позиция, она известна. И она с тех пор не менялась", - сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в среду "Интерфаксу".

В конце июня депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете экстремистских высказываний.

В среду российский интернет-гигант Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и в министерство юстиции РФ.

Ранее против уголовной ответственности за репосты тажке выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, а в Кремле предостерегли от "гипертрофированных форм" в преследовании за экстремизм. В Верховном суде РФ еще в феврале заявляли, что рассматривают смягчение наказания за репост запрещенных материалов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минкомсвязи

Новости по теме

В России
В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"
В ведомстве заявили, что выступают за инициативу депутатов Госдумы о переносе статьи из уголовного в административный кодексПодробнее
 В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствияВ СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия
Основания для дальнейшего содержания девушек под стражей отсутствуют, говорят следователиПодробнее
 СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест
Заседание суда по этому вопросу ожидается 16 августаПодробнее
 Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"
Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФПодробнее
В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ
По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенныхПодробнее
 Песков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваПесков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова
По его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писалПодробнее
 Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сынаКремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына
Ей заявили, что прошение режиссер должен написать сам, однако сестра Сенцова уверена, что он точно не будет этого делатьПодробнее
 Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 годуПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году
Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 годуПодробнее
 Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор УлюкаевуПрезидиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Суд посчитал, что в решениях предыдущих инстанций нет нарушений, повлиявших на исход делаПодробнее
 "Натали Турс" объявило о приостановке деятельности"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности
Ущерб клиентов туроператора оценили почти в 1,2 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часаВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреВласти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в ГенуеВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время

США ввели санкции в отношении российской компании из-за КНДР

В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"

В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о "репостах"В ведомстве заявили, что выступают за инициативу депутатов Госдумы о переносе статьи из уголовного в административный кодекс Подробнее

УЕФА завел дело в отношении "Спартака" после матча с ПАОКом

ЦБ РФ выпустил памятную серебряную монету с Высоцким

Британские ВВС перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем

Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Арестованного по делу о коррупции чиновника Минобороны оставили в СИЗО

ФИФА назвала точное число проданных на аренах ЧМ-2018 хот-догов и пряников

Около 3 тысяч школ завысили результаты Всероссийских проверочных работ

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиНовый мюзикл по хитам группы ABBA, ужастик "Слендермен" и привет из 1960-х в Лондоне Подробнее

В Красноярске завершено расследование дела охранника о коллажах c патриархом в соцсети

Асад объявил амнистию для некоторых участников боевых действий в Сирии

Оправданный судом житель Карачаево-Черкессии признался в убийстве спустя 6 лет

Бывшие граждане Грузии смогут восстановить утраченное гражданство

Путин по пути к Меркель посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru