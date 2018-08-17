ВЦИОМ отметил незначительный рост рейтингов Путина и Медведева

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

63,1% россиян, по данным опроса, полученным за период с 6 по 12 августа, с одобрением относятся к деятельности главы государства (62,8% в период с 30 июля по 5 августа).

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 31,3% (29,9% неделей ранее). Работу кабинета министров одобряют 37% респондентов (36,4% неделей ранее).

По данным опроса, о доверии Путину заявляли 36,9% россиян (35,9% на предыдущей неделе). Вторая и третья позиция в рейтинге доверия среди политиков сохраняются у министра обороны Сергея Шойгу (14%) и главы МИД РФ Сергея Лаврова (11%). За ними следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,5%)

В пятерку российских политиков, пользующихся наибольшим доверием, также входит Медведев (7,6%).

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" за последнюю неделю составил 35,3% (с 30 июля по 5 августа - 34,9%), КПРФ - 14,7% (15,8%), ЛДПР - 11,4% (11,8%), "Справедливой России" - 6,2% (6,3%).

"Налицо стабилизация ситуации, колебания показателей носят волнообразный и слабовыраженный характер. Этому способствует в целом спокойная политическая обстановка и, конечно, сезон отпусков. Такая ситуация, очевидно, будет сохраняться до конца лета", - комментирует данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос проводится не менее чем в 80 регионах страны. С 18 июня ежедневно опрашивается 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.