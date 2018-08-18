Главные новости
18августаВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 18 августаВ миреЭксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и МеркельВ миреПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США
В России

Семь пациентов роддома в Благовещенске заболели кишечной инфекцией

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В городском родильном доме Благовещенска зарегистрировано семь случаев заболевания кишечной инфекции, говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"В связи с поступлением в 7.00 часов экстренных извещений о регистрации семи случаев пищевой токсикоинфекции среди пациентов городского родильного дома г. Благовещенска управлением Роспотребнадзора по Амурской области организовано эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении

По данным ведомства, состояние всех заболевших удовлетворительное.

В настоящее время специалисты управления собирают информацию у заболевших, проводят обследование родильного отделения и пищеблока, отбирают пробы.

"Организован комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, включающий в себя медицинский осмотр и опрос всех пациентов, усиление дезинфекционного режима, соблюдение правил личной гигиены персоналом и пациентами", - отмечается в сообщении

Для расследования причин происшествия создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Амурской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Благовещенск, Амурская область
В России
Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии
В парламенты республик внесены на рассмотрение, в частности, кандидатуры руководителей регионов Владимира Васильева и Юнус-Бека ЕвкуроваПодробнее
 В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN IDВ России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID
По словам председателя штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, карта даст возможность проголосовать "и в Липецке, и в Нью-Йорке"Подробнее
 Актер Панин задержал вылет самолета из-за "шестого чувства"Актер Панин задержал вылет самолета из-за "шестого чувства"
Актер сам попросил снять его с рейса Симферополь - МоскваПодробнее
 Вторую фигурантку дела "Нового величия" Дубовик перевели под домашний арестВторую фигурантку дела "Нового величия" Дубовик перевели под домашний арест
Ранее сегодня суд согласился отпустить из СИЗО другую фигурантку дела - Анну ПавликовуПодробнее
Суд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" ПавликовуСуд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" Павликову
Смягчить меру пресечения просили следствие и прокуратураПодробнее
 Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"
Так он отреагировал на кампанию американских СМИ, которые намерены опубликовать материалы в поддержку свободы прессыПодробнее
 Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии
Генерал Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размереПодробнее
 ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад
Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человекПодробнее
 Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птицРоссийские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц
Космонавты выходили в скафандрах нового поколенияПодробнее
 Полиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре МосквыПолиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре Москвы
Акция в поддержку фигурантов дела "Нового величия" не была согласована, однако проходит спокойноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 18 августаВ миреЭксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и МеркельВ миреПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на СШАСпортБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыВ РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налоги

Что случилось этой ночью: суббота, 18 августа

Рейтинг российской экономики, тревожные ожидания Пентагона, билеты на главный бой UFC Подробнее

Президент Таджикистана награжден высшей госнаградой Узбекистана

Семь пациентов роддома в Благовещенске заболели кишечной инфекцией

Президент Венесуэлы объявил о повышении зарплаты

Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты

Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыПродавалось больше ста билетов за одну секунду Подробнее

Следствие потребовало лишения свободы для бывшего советника Трампа

Австралийский подросток взломал внутреннюю сеть Apple

Пентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США

Пентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на СШААмериканские военные ждут появления новых стратегических ядерных бомбардировщиков Подробнее

Установлено происхождение бомбы, упавшей на автобус с детьми в Йемене

Трамп предложит новые правила борьбы с изменением климата

Эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Меркель

Эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и МеркельВысока вероятность, что отношения России и Германии подошли к поворотному пункту Подробнее

Наземный участок "голубой" ветки московского метро вновь закрывают на выходные

В Центральном доме литераторов пройдет прощание с Эдуардом Успенским

Силуанов оценил новый рейтинг Fitch

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru