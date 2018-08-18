Семь пациентов роддома в Благовещенске заболели кишечной инфекцией

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В городском родильном доме Благовещенска зарегистрировано семь случаев заболевания кишечной инфекции, говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"В связи с поступлением в 7.00 часов экстренных извещений о регистрации семи случаев пищевой токсикоинфекции среди пациентов городского родильного дома г. Благовещенска управлением Роспотребнадзора по Амурской области организовано эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении

По данным ведомства, состояние всех заболевших удовлетворительное.

В настоящее время специалисты управления собирают информацию у заболевших, проводят обследование родильного отделения и пищеблока, отбирают пробы.

"Организован комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, включающий в себя медицинский осмотр и опрос всех пациентов, усиление дезинфекционного режима, соблюдение правил личной гигиены персоналом и пациентами", - отмечается в сообщении

Для расследования причин происшествия создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Амурской области.