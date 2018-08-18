Стала известна причина разлива нефти в Сургуте

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Разлив нефти в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел из-за незаконной врезки, проводятся следственные действия, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Сургутнефтегаза" Алексей Артеменко.

"Произошла разгерметизация незаконного криминального трубопровода небольшого диаметра, и произошел разлив", - сообщил представитель компании.

Он отметил, что на данный момент разлив локализован.

"Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая и последствий для экологии нет", - уточнил пресс-секретарь компании.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Сургуте на площади около 8,6 тыс. кв. метров произошел разлив нефти, возгорания не произошло.