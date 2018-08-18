"Эхо Москвы" восстановило основной канал радиостанции в YouTube

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Основной канал "Эхо Москвы" в YouTube восстановил свою работу, сообщил журналист и ведущий радиостанции Александр Плющев.

"Канал "Эха Москвы" снова в строю", - написал он в своем Telegram-канале в субботу, дав ссылку на соответствующий ресурс в YouTube.

Ранее в субботу главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил о взломе в 13:52 по Москве неизвестными пароля и уничтожении основного YouTube-канала "Эхо Москвы". Трансляции передач радиостанции были временно перенесены на YouTube-канал под названием "Эхо Общество".