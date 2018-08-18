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Главред "Эха Москвы" сообщил о взломе основного YouTube-канала радиостанции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Основной YouTube-канал "Эхо Москвы" был взломан и уничтожен неизвестными, все трансляции передач переносятся на канал "Эхо Общество", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Сегодня в 13-52 неизвестные взломали пароль youtube - канала Эха Москвы и уничтожили его. У нас было 200 тыс. подписчиков. Очень скоро мы вернёмся к ним. Не грустите", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пока все трансляции программ переводятся на YouTube-канал под названием "Эхо Общество".

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Теги: Эхо Москвы, YouTube, Алексей Венедиктов

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