Главред "Эха Москвы" сообщил о взломе основного YouTube-канала радиостанции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Основной YouTube-канал "Эхо Москвы" был взломан и уничтожен неизвестными, все трансляции передач переносятся на канал "Эхо Общество", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Сегодня в 13-52 неизвестные взломали пароль youtube - канала Эха Москвы и уничтожили его. У нас было 200 тыс. подписчиков. Очень скоро мы вернёмся к ним. Не грустите", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пока все трансляции программ переводятся на YouTube-канал под названием "Эхо Общество".