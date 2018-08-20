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Васильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трех

Пункт о лимите числа приемных детей в одной семье будет изъят из подготовленного ведомством проекта, отметила глава Минпросвещения

Васильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трех
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех.

"Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте", - сказала Васильева, которую цитирует пресс-служба министерства в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей". Документ предлагал ограничить число детей, которое может взять в качестве приемных или усыновить одна семья, тремя.

Между тем, в Минпросвещения подчеркивают, что текст законопроекта не был согласован с руководством ведомства, а сам документ будет пересмотрен.

"Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется", - сказала Васильева.

Она добавила, что законопроект разрабатывался расформированным министерством образования и науки России, и от имени этого ведомства он был разослан для сбора мнений регионам.

"К подобным вещам необходимо подходить максимально взвешенно, поэтому мы продолжим работу над законопроектом и будем вести диалог с экспертным сообществом", - подчеркнула министр просвещения.

Вместе с тем она добавила, что Минпросвещения намерено совершенствовать систему подбора приемных родителей, и соответствующий законопроект находится в разработке. В нем, по словам министра, содержатся меры, направленные на защиту сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает", - подчеркнула Васильева.

Вместе с тем, она заверила, что пункта о сокращении числа детей в приемных семьях в этом законопроекте не появится.

"Еще раз отмечу, что пункт о сокращении неверен, необъективен, и совершенно точно ему нет места в законе", - сказала руководитель Минпросвещения.

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Теги: Ольга Васильева, Минпросвещения
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Васильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трех

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