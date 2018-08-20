Назначен замглавы Минкомсвязи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил Максима Паршина заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Указ опубликован на сайте кабинета министров.

До недавнего времени Паршин возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ.

Ранее в среду стало известно, что Сергей Калугин покинул пост замглавы Минкомсвязи. Таким образом, из команды прежнего главы ведомства ушли уже пять замминистров: также Алексей Козырев, Дмитрий Алхазов, Рашид Исмаилов и Михаил Евраев.