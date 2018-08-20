Сергей Калугин покинул пост замглавы Минкомсвязи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Сергея Калугина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из распоряжения правительства от 16 августа. В документе указано, что Калугин снят с должности по его просьбе.

Калугин был назначен на пост замглавы Минкомсвязи 12 апреля 2017 года. До этого, с 2013 года, он возглавлял ПАО "Ростелеком" .

В мае этого года Минкомсвязи было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций из министерства связи и массовых коммуникаций. Руководителем нового ведомства стал глава Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков.

Из прежней команды главы Минкомсвязи ведомство покинули уже четыре замминистра: Алексей Козырев, Дмитрий Алхазов, Рашид Исмаилов и Михаил Евраев. В ведомство пришли на позиции замов Евгений Кисляков и Олег Войтенко, оба из Аналитического центра при правительстве РФ, а также Олег Иванов из Роскомнадзора.