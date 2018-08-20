Уничтожены четверо из пяти боевиков, атаковавших полицейских в Чечне

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Четверо боевиков, совершивших нападения на полицейских в Чечне, были уничтожены, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
"Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских.
"Погибших среди полицейских и гражданских лиц нет", - сказал источник.
"Двое боевиков с ножами попытались проникнуть на территорию отдела полиции, ранили двоих полицейских и были уничтожены ответным огнем. Незначительные ранения в ходе стрельбы получили двое случайных прохожих", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что жизни гражданских лиц ничего не угрожает.
По словам источника, боевики попытались подорвать находившиеся в машине газовые баллоны на въезде в Грозный.
"Баллоны не взорвались. Боевики сбили троих пытавшихся остановить машину полицейских, после чего по автомобилю был открыть огонь и находившиеся в ней двое боевиков были уничтожены", - сказал собеседник агентства.
"По предварительным данным, все пятеро боевиков - уроженцы города Шали", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что в понедельник 20 августа в Чечне произошло сразу несколько атак. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.