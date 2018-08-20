Главные новости
ЭкономикаБезработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 годаВ РоссииКадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-БайрамВ России"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта
В России

Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам

По его мнению, к нападениям причастны использующие соцсети сторонники ИГ

Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам", - написал Кадыров в соцсетях. "Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты", - отметил он.

"Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС", - написал глава региона.

По мнению Кадырова, "нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (так Кадыров называет боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" - ИФ). "Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет", - добавил глава региона.

По его словам, "об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с не окрепшей психикой".

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу", - заявил Кадыров. Он также сообщил, что поручил руководству МВД по Чечне оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что четверо боевиков, напавших на полицейских в Чечне, были уничтожены, а совершивший самоподрыв выжил. Он добавил, что в ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских.

Он уточнил, что двое боевиков с ножами попытались проникнуть на территорию отдела полиции, ранили двух полицейских и были уничтожены ответным огнем. Незначительные ранения в ходе стрельбы получили двое случайных прохожих. Во втором случае боевики попытались на въезде в Грозный подорвать находившиеся в машине газовые баллоны, однако они не взорвались. Тогда, по словам источника, боевики сбили трех пытавшихся остановить машину полицейских, после чего по автомобилю был открыть огонь и находившиеся в ней двое боевиков были уничтожены.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров

Новости по теме

В России
"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта
В партии предлагают сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорамПодробнее
 Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-БайрамКадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам
По его мнению, к нападениям причастны использующие соцсети сторонники ИГПодробнее
 В Чечне в результате нескольких атак боевиков погиб один полицейский и трое пострадалиВ Чечне в результате нескольких атак боевиков погиб один полицейский и трое пострадали
Глава республики Рамзан Кадыров накануне отправился в хадж в Саудовскую АравиюПодробнее
 Васильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трехВасильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трех
Пункт о лимите числа приемных детей в одной семье будет изъят из подготовленного ведомством проекта, отметила глава МинпросвещенияПодробнее
Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в странеБольшинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране
Также две трети респондентов считают, что существует группа лиц, стремящаяся подтасовать факты и переписать историю России, сообщили во ВЦИОМПодробнее
 Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировалиНаходящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали
Оппозиционер был признан виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и объявил голодовкуПодробнее
 Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"
Как рассказали в "Роскосмосе", они дают признательные показанияПодробнее
 Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова
Глава Чечни подчеркнул, что не поменял своего мнения относительно самого Буданова, но напомнил, что убивший его Юсуп Темерханов никогда не признавал виныПодробнее
 Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядкаМатвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка
Запад стал главным генератором турбулентности и нарастающей непредсказуемости в международных отношениях, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
 Предложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без ПутинаПредложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без Путина
Президент не планирует созывать отдельное совещание по этому вопросу, заявил Дмитрий ПесковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБезработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 годаВ РоссииКадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-БайрамВ России"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроектаВ РоссииВасильева выступила против сокращения числа детей в приемных семьях до трехЭкономикаПравительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" РотенберговВ миреПравительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"

Экс-замглавы РКК "Энергия" не признал вину в покушении на мошенничество

РСТ назвал беспрецедентным решение о господдержке туроператоров по внутреннему туризму

В Москве исключили, что Россия первой разместит оружие в космосе

РФ сообщила другим государствам и ОБСЕ о внезапной проверке Вооруженных сил

Истребители НАТО четыре раза за неделю сопровождали российские самолеты

Цена меди в понедельник превысила $6000 за тонну

Названа тройка претендентов на звание футболиста сезона по версии УЕФА

"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта

"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроектаВ партии предлагают сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам Подробнее

На угрожавших подростку охранников свердловской птицефабрики завели дело

В "Единой России" предложили вернуться к теме накопительных пенсий

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина также считает необходимым сохранить действующий пенсионный возраст для получения выплат по накопительной пенсии Подробнее

Арест сестер Хачатурян признали законным

Следователи проверят информацию об "аморальных преступлениях" против сестер Подробнее

Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам

Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-БайрамПо его мнению, к нападениям причастны использующие соцсети сторонники ИГ Подробнее

ХК "Спартак" забросил 23 шайбы в ворота австрийского клуба в контрольном матче

В "Единой России" выступили за дополнительные отпуска для людей предпенсионного возраста

Британцы не изменили своего решения относительно Brexit

Новый терминал "Аэроэкспресса" появится в "Домодедово" к следующему лету

Правительство выделит 320 млн рублей туроператорам, занимающимся внутренним туризмом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru