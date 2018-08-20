Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам", - написал Кадыров в соцсетях. "Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты", - отметил он.

"Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС", - написал глава региона.

По мнению Кадырова, "нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (так Кадыров называет боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" - ИФ). "Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет", - добавил глава региона.

По его словам, "об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с не окрепшей психикой".

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу", - заявил Кадыров. Он также сообщил, что поручил руководству МВД по Чечне оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что четверо боевиков, напавших на полицейских в Чечне, были уничтожены, а совершивший самоподрыв выжил. Он добавил, что в ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских.

Он уточнил, что двое боевиков с ножами попытались проникнуть на территорию отдела полиции, ранили двух полицейских и были уничтожены ответным огнем. Незначительные ранения в ходе стрельбы получили двое случайных прохожих. Во втором случае боевики попытались на въезде в Грозный подорвать находившиеся в машине газовые баллоны, однако они не взорвались. Тогда, по словам источника, боевики сбили трех пытавшихся остановить машину полицейских, после чего по автомобилю был открыть огонь и находившиеся в ней двое боевиков были уничтожены.