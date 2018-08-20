В "Единой России" предложили вернуться к теме накопительных пенсий

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина предложила сохранить действующий пенсионный возраст 55 и 60 лет для женщин и мужчин для получения выплат по накопительной пенсии.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля. Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

"Часть средств уже сформировано в негосударственных пенсионных фондах. Возникает вопрос, с какого года, с какой даты у граждан будет возможность начать получать средства в этих негосударственных пенсионных фондах. Предлагается оставить существующий возраст 55 и 60 лет. Это станет одной из мер поддержки и граждан на этапе переходного периода",- сказала Баталина на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей фракций партии в региональных парламентах.

Она отметила, что было бы правильно в настоящее время вернуться к теме накопительных пенсий.

"Я считаю, что было бы правильно вернуться к этой теме, проработать предложения по эффективной накопительной системе и поставить точку в вопросе о том есть ли перспективы у действующей системы. Предлагаемые изменения в накопительной системе должны защищать интересы граждан и от обесценивания и от утраты вложений в накопительную систему",- сказала Баталина.

В свою очередь секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил принять закон об отмене пенсионных преференций для депутатов Госдумы и сенаторов.

"Считаю, что будет правильным, если депутаты Государственной Думы и сенаторы, представляющие нашу партию в Совете Федерации внесут изменения в закон о статусе депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации, устранят сложившееся неравенство и отменят (...) все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и сенаторов", - сказал Турчак.