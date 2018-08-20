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"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта

В партии предлагают сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам

"Единая Россия" подготовила предложения по изменению пенсионного законопроекта
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Единая Россия" подготовила свои предложения по основным направлениям корректировки законопроекта, изменяющего пенсионное законодательство.

Эти предложения были озвучены на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей фракций "Единой России".

"Никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть не может!" - заявил, подводя итоги обсуждения, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Он обозначил основные позиции, по которым у единороссов есть согласие. В частности, отметил представитель руководства партии, "предполагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов, и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин".

Он также предложил на региональном уровне обсудить с социально ответственным бизнесом и торговыми сетями распространение действующих для пенсионеров льгот на лиц старшего возраста, достигших 55 и 60 лет соответственно.

"Следующее предложение - предлагается обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам", - сказал Турчак. То есть, пояснил он, граждане смогут получить свои накопления по-прежнему в 55 и 60 лет.

В числе других мер - сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера; снижение на три года необходимого стажа для выхода на досрочную пенсию. "Не 40 и 45 лет стажа, как предлагается законопроектом, а 37 и 42 соответственно", - отметил Турчак.

"Единая Россия" также считает необходимым предоставлять работникам предпенсионного возраста дополнительный оплачиваемый отпуск и право на бесплатную ежегодную диспансеризацию. Партия настаивает на ужесточении наказания для работодателей за невыплату или неполную выплату пенсионных взносов.

Как сообщил Турчак, со всеми этими предложениями по итогам заседания "Единая Россия" намерена обратиться к президенту РФ "с просьбой поддержать".

Соответствующий законопроект об изменении пенсионного законодательства готовится в Госдуме ко второму чтению.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.

Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

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Теги: Единая Россия

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