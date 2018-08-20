РСТ назвал беспрецедентным решение о господдержке туроператоров по внутреннему туризму

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Решение правительства о введении в России господдержки туроператоров, развивающих внутренний туризм, является беспрецедентным для отрасли. Об этом заявила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Принято беспрецедентное решение, которого все ждали, но не особо верили в его реальность. Важно, что при подготовке постановления власти интересовались мнением турбизнеса", - сказала она.

Тюрина напомнила, что в конце апреля в рамках Координационного совета по туризму, который проходил в Калуге, тогда директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры России, а ныне заместитель министра культуры Ольга Ярилова отдельно собрала туроператоров из упомянутых в постановлении регионов, чтобы обсудить реальность требований для получения субсидий и уточнить формулировки.

"В итоге в проект документа были внесены отдельные изменения", - сказала пресс-секретарь РСТ.

Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление правительства о с, обеспечивающих турпоток на внутренних маршрутах, было опубликовано в понедельник на официальном портале кабмина.

Документ устанавливает правила выделения субсидий и перечень маршрутов. Размер субсидии определяется исходя из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора (не менее 150 туристов), и размера субсидии, предусмотренной на одного туриста (от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 320 млн рублей.

В перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов вошли территории республик Карелия, Алтай и Бурятия, Приморского, Камчатского и Алтайского краёв, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей - круглогодично, а также Краснодарского края (без города Сочи) - в период с января по май и с сентября по декабрь (за исключением новогодних каникул).

"Не всем регионам будет просто выполнить перечисленные в постановлении требования, но зато у местного турбизнеса появился реальный стимул стараться, прикладывать усилия для увеличения въездного турпотока. Субсидии от 600 тыс. до 1,5 млн рублей - очень неплохие деньги для турфирмы из Карелии, Тюменской или Сахалинской области, их можно направить на продвижение туров или развитие компании", - отметила пресс-секретарь РСТ.

Тюрина добавила, что пока у туроператоров возникает немало вопросов по подаче заявки на субсидии и последующую отчетность, но важен сам факт такого решения, а все технически вопросы можно будет урегулировать.