Более 137 тыс. га тайги загорелись на севере Иркутской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники лесоохраны за минувшие сутки ликвидировали один лесной пожар, действовавший 11 суток в Усть-Илимском районе Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Площадь, пройденная этим пожаром, составила 1,8 тыс. га. Ликвидацией занимались 27 сотрудников парашютно-десантной службы при помощи шести единиц техники. Еще один очаг площадью 0,04 га ликвидирован на землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" в трех километрах от Порта Байкал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне космического мониторинга в Катангском районе (север региона - ИФ) находится 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов - 137,39 тыс. га.