Российские спасатели за 23 года помогли около 140 государствам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Помощь российских спасателей востребована по всему миру: за 23 года они оказали помощь почти полуторосотням стран.

Как сообщает МЧС РФ, Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках земного шара.

"География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Среди наиболее значимых гуманитарных операций - организация в период с 2012 по 2015 годы авиамоста по доставке гуманитарной помощи в Сирию, а также гуманитарных грузов на восток Украины. "Состоялись почти 60 рейсов в Сирию. На обратном пути из Сирии вывозились российские и другие граждане, изъявившие желание покинуть страну. Кроме того, пострадавшему населению Донбасса направлено 79 автоколонн, которые перевезли более 76 тысяч тонн жизненно необходимых гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, авиация МЧС России участвует в тушении природных пожаров по всему миру. Экипажи воздушных судов чрезвычайного ведомства боролись с лесными пожарами в Чили, Сербии, Армении, Португалии, Израиле, Индонезии и других странах.

Взрывотехники МЧС РФ занимаются разминированием, а также готовят спасателей в самых отдаленных уголках планеты.

"Начиная с 1996 года реализовано более 30 международных проектов по разминированию, среди которых Сербия, Шри-Ланка, Ливан, Никарагуа, Южная Осетия, - говорится в сообщении. - Спасатели помогают странам Азии, Африки и Латинской Америки в укреплении национальных систем предупреждения и ликвидации ЧС. Речь идет о подготовке квалифицированных кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поставку лабораторного оборудования, тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения, автотехники".

Всего с момента создания в 1995 году Российского национального корпуса чрезвычайного реагирования спасатели успешно провели более 450 операций чрезвычайной направленности.

"Среди них 284 операции по доставке гуманитарных грузов более чем в семьдесят стран мира; 21 операция по проведению аварийно-спасательных, поисковых работ и работ по разминированию территорий от взрывоопасных предметов, 9 операций по оказанию медицинской помощи аэромобильным госпиталем МЧС России пострадавшему населению; эвакуация российских граждан при угрозе их жизни - 17 операций, тушение природных пожаров - 13 операций, санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольных российских граждан из зарубежных государств - более 110 операций", - говорится в сообщении.