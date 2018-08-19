В мире

Российские спасатели за 23 года помогли около 140 государствам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Помощь российских спасателей востребована по всему миру: за 23 года они оказали помощь почти полуторосотням стран.

Как сообщает МЧС РФ, Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках земного шара.

"География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Среди наиболее значимых гуманитарных операций - организация в период с 2012 по 2015 годы авиамоста по доставке гуманитарной помощи в Сирию, а также гуманитарных грузов на восток Украины. "Состоялись почти 60 рейсов в Сирию. На обратном пути из Сирии вывозились российские и другие граждане, изъявившие желание покинуть страну. Кроме того, пострадавшему населению Донбасса направлено 79 автоколонн, которые перевезли более 76 тысяч тонн жизненно необходимых гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, авиация МЧС России участвует в тушении природных пожаров по всему миру. Экипажи воздушных судов чрезвычайного ведомства боролись с лесными пожарами в Чили, Сербии, Армении, Португалии, Израиле, Индонезии и других странах.

Взрывотехники МЧС РФ занимаются разминированием, а также готовят спасателей в самых отдаленных уголках планеты.

"Начиная с 1996 года реализовано более 30 международных проектов по разминированию, среди которых Сербия, Шри-Ланка, Ливан, Никарагуа, Южная Осетия, - говорится в сообщении. - Спасатели помогают странам Азии, Африки и Латинской Америки в укреплении национальных систем предупреждения и ликвидации ЧС. Речь идет о подготовке квалифицированных кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поставку лабораторного оборудования, тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения, автотехники".

Всего с момента создания в 1995 году Российского национального корпуса чрезвычайного реагирования спасатели успешно провели более 450 операций чрезвычайной направленности.

"Среди них 284 операции по доставке гуманитарных грузов более чем в семьдесят стран мира; 21 операция по проведению аварийно-спасательных, поисковых работ и работ по разминированию территорий от взрывоопасных предметов, 9 операций по оказанию медицинской помощи аэромобильным госпиталем МЧС России пострадавшему населению; эвакуация российских граждан при угрозе их жизни - 17 операций, тушение природных пожаров - 13 операций, санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольных российских граждан из зарубежных государств - более 110 операций", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, МЧС
В мире
Дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в СШАДипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в США
Посольство РФ направит в госдеп очередной демарш с жесткой оценкой методов, применяемых к россиянкеПодробнее
 Путин и Меркель обсудили в Германии Сирию и УкраинуПутин и Меркель обсудили в Германии Сирию и Украину
Переговоры глав государств продлились около 3,5 часовПодробнее
 Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииПесков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии
Помимо выступления казачьего хора российский лидер подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самоварПодробнее
 Украина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в ХерсонеУкраина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне
Представитель президента Украины заявляет, что судно заблокировали на три года, экипаж не пускает портовую инспекцию на бортПодробнее
Порошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу РоссииПорошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу России
Президент Украины подписал закон, который "защищает хоздеятельность таких предприятий от воздействия юрлица государства-оккупанта"Подробнее
 Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил нового премьераЛукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил нового премьера
Новым премьером назначен Сергей Румас, который ранее возглавлял Банк развитияПодробнее
 Умер бывший генсек ООН Кофи АннанУмер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Лауреату Нобелевской премии мира было 80 летПодробнее
 Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человекаЧисло жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человека
Ночью под завалами бетона спасатели обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек, включая ребенкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаЭкономикаПутин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих странВ РоссииМатвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядкаВ РоссииПредложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без ПутинаВ миреПутин и Меркель обсудили в Германии Сирию и УкраинуВ миреДипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в США

Лукашенко исключил шоковую терапию в Белоруссии

Девять человек после ДТП с автобусом на Ставрополье остались в больницах

Мужчина убил бывшую супругу и покончил с собой в Москве

Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова

Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаГлава Чечни подчеркнул, что не поменял своего мнения относительно самого Буданова, но напомнил, что убивший его Юсуп Темерханов никогда не признавал вины Подробнее

Трамп назвал полезными встречи с мировыми лидерами

Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре

Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавреВ XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалы Подробнее

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 августа

Путин и Меркель "сверили часы"; Матвиенко констатировала провал "либерального проекта" Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Курильских островов

Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка

Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядкаЗапад стал главным генератором турбулентности и нарастающей непредсказуемости в международных отношениях, считает спикер Совета Федерации Подробнее

Следователи на Камчатке выяснят обстоятельства гибели туристки из Барнаула

Жителей Приморья предупредили о двух надвигающихся тайфунах

Они принесут ливни и могут вызвать наводнение Подробнее

Десять человек госпитализированы после столкновения автобуса и внедорожника в Приморье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru