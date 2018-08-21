В России

Россияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году

О "Пражской весне" знает лишь треть респондентов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Почти треть россиян знает о событиях "Пражской весны", считающих правильным ввод советских войск в Чехословакию больше, чем тех, кто полагает, что этого делать не следовало, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие во вторник в "Интерфакс".

32% респондентов в той или иной мере знают о "Пражской весне": 11% россиян считают, что хорошо знают о тех событиях, а 21% опрошенных слышали и читали об этом.

Более трети россиян (36%) полагают, что введение советских войск в Чехословакию СССР в ночь на 21 августа 1968 года было правильными. В свою очередь, 19% респондентов полагают, что Москва 50 лет назад поступила неправильно. 45% опрошенных затруднились ответить на вопрос о правильности решения о вводе войск.

23% опрошенных считает, что "Пражская весна" представляли собой "попытку антисоветских сил в руководстве ЧССР оторвать страну от социалистического лагеря", каждый пятый (21%) считает те события "подрывной акцией и попыткой расколоть соцлагерь". 18% респондентов называют события "Пражской весны" были "восстанием народа против режима, навязанного Советским Союзом".

16% россиян считают, что ввод советских войск в Чехословакию был необходим для предотвращения кровопролития, а 15% опрошенных считают, что если бы это не было сделано, то в ЧССР вошли бы войска западных стран.

Практически каждый десятый (9%) убежден, что ввод советских войск был необходим для сохранения социалистического строя в Чехословакии.

4% респондентов полагают, что события "Пражской весны" показали несовместимость социализма советского типа с демократией.

28% опрошенных сообщили, что ничего об этом не знают, а 22% затруднились с объяснением причины ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Опрос был проведен 7-12 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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Теги: Чехословакия, Левада-центра
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