В Праге акция в память о событиях 1968 года переросла в протесты против премьера

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мероприятия в память о событиях 1968 года, проходившие в столице Чехии во вторник, обернулись акциями протестов против действующего премьер-министра Андрея Бабиша, сообщает агентство Associated Press.

Сотни человек в центре Праги освистывали премьера. "Стыд, стыд..." - кричали активисты из толпы.

Наблюдатели отмечают, что Бабиш - популистский миллиардер, фигура для многих граждан Чехии очень спорная в связи с обвинениями в мошенничестве, а также на фоне политической сделки с Коммунистической партией Чехии.

В августе 1968 года войска нескольких стран Организации варшавского договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком - сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.

Во время возникших беспорядков были убиты 137 человек.