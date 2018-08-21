В Кремле рассказали о недавних переговорах Путина и Меркель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последних переговоров обсуждали потребление газа в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что есть противоречивые прогнозы. "Существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени - вопрос для дальнейшей проработки", - сказал Песков. Он напомнил, что президент РФ заявил о сохранении транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель на переговорах сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих стран.