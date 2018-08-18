Путин и Меркель обсудили в Германии Сирию и Украину

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, проходившая в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином, завершилась ближе к полуночи по московскому времени, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры продлились около 3,5 часов.

Согласно кадрам, показанным по телевидению, Путин и Меркель продолжительное время общались один на один. Телеканалы показали, как лидеры двух стран общаются без переводчиков в беседке в парке резиденции.

Перед началом встречи Путин и Меркель вышли к журналистам, чтобы обозначить темы предстоящих переговоров. Среди них были сирийское урегулирование, ситуация на Украине, иранская ядерная программа, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран, в том числе газопровод "Северный поток-2".

Канцлер Германии также заявила о намерении обсудить с президентом РФ тему прав человека.