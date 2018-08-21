Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон должен конкретизировать свои ожидания от России по вопросам сотрудничества с Москвой в рамках урегулирования в Сирии и на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который, озвучивая условия отмены санкций в отношении РФ, заявил, что это произойдет, если Россия согласится с условиями сотрудничества, в том числе по Сирии и Украине.

"Мы слышим много различных заявлений, но тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше мы приветствуем какие-то конкретные действия", - сказал Песков.

Что касается сирийского трека, то, подчеркнул Песков, ни одна страна мира не вносит такого вклада в политико-дипломатическое урегулирование кризиса в этом государстве, как Россия.

"Поэтому здесь, безусловно, нужно понимать, о чем идет речь", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа.

Что же касается Украины, то, подчеркнул пресс-секретарь, действительно, "там ситуация с кризисом изрядно заморозилась".

"Мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования, поэтому тоже здесь нужно как-то конкретизировать, что имеется в виду, что ожидается от России в плане украинских дел, и почему ничего не ожидается от киевских властей", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отрицательно ответил на вопрос, говорил ли Трамп в Хельсинки российскому коллеге, при каких условиях сотрудничества по Украине и Сирии он будет готов снять или смягчить санкции в отношении Москвы.

"Нет", - сказал Песков.

Ранее во вторник зарубежные СМИ передали слова Трампа, заявившего, что он готов снять санкции в отношении Москвы, если Россия будет сотрудничать с США по таким вопросам, как Сирия и Украина.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что тема снятия санкций с России и условий, на которых это может произойти, на саммите РФ-США в Хельсинки вообще не обсуждалась.

"Вообще об этом речь не заходила", - сказал Песков.