Минсельхоз поднял прогноз сбора зерна в РФ в этом году выше 100 млн тонн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора зерна в этом году до 100-105 млн тонн.

"Думаю, что по итогам года мы соберём от 100 до 105 млн тонн зерна. Это тот прогноз, который можно сегодня называть", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во вторник во Владимире.

Прежде ведомство прогнозировало сбор зерна в пределах 100 млн тонн.

По словам министра, урожайность зерна в этом году приблизительно на 20% ниже прошлогодней.

"Уборка идёт нормально, она началась с учётом погодных условий на несколько недель раньше, чем в прошлом году, - сказал министр. - Но, тем не менее, у нас в этом году будет среднестатистический урожай".

Патрушев отметил, что в прошлом году был максимальный урожай (135,4 млн тонн). "Это определенным образом сказалось на цене. В этом году абсолютно логичный для нашего климата, для нашей погоды урожай", - подчеркнул он.