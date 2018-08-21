Минсельхоз заявил об отсутствии причин для введения экспортной пошлины на пшеницу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев считает, что предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу в настоящее время нет.

"Пока предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу никаких нет. Та цена, которая есть на сегодняшний день, не является экстраординарной", - заявил глава Минсельхоза журналистам во Владимире во вторник.

"Важно, чтобы то зерно, которое экспортируется, было высококачественным для того, чтобы мы не потеряли уже наработанные рынки", - подчеркнул Патрушев.

Он уточнил, что введение экспортной пошлины на зерно пока не предполагается.

По данным на 15 августа (с 1 июля), Россия экспортировала 6,8 млн тонн зерна, что на 46% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе экспорт пшеницы вырос в 1,8 раза, до 5,5 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза, Россия в текущем сельхозгоду (с июля 2018 по июнь 2019 года) экспортирует 40-45 млн тонн. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 52,4 млн тонн зерна.

При этом, принимая во внимание существенные потери в ряде стран Европы и других регионов мира, прогнозируется, что в этом сельхозгоду даже традиционные экспортеры прибегнут к закупкам зерна на внешних рынках, в том числе и в России.

В пятницу, 17 августа, в Минсельхозе состоялось совещание с крупнейшими экспортерами зерна, в ходе которого обсуждались вопросы прогнозного баланса зерна с учетом оценок производства в текущем году, переходящих запасов, объемов внутреннего потребления, а также планов по экспорту.

Между тем, источник на зерновом рынке сообщал "Интерфаксу", что на совещании в Минсельхозе обсуждалась и возможность ограничения экспорта зерна. "В Минсельхозе заявили, что в настоящее время просьбы об этом ведомство получает из различных регионов, - сказал источник. - Чиновники заявили, что будут думать над решением".

"Никаких ограничительных мер по экспорту в Минсельхозе России не обсуждается", - говорил "Интерфаксу" представитель министерства.

Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года. Правительство продлило действие нулевой ставки таможенной пошлины на пшеницу на год, до 1 июля 2019 года.

Пошлина была введена с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну.