Судья из Ставрополя ушел в отставку из-за видео с обнаженной девушкой на автозаправке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей (ККС) Ставрополья во вторник удовлетворила заявление председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова о прекращении его полномочий, передает корреспондента агентства "Интерфакс".

"Заявление полностью удовлетворено. Полномочия Макарова Юрия Николаевича прекращаются", - сказала во вторник председатель коллегии Татьяна Самойлова.

Рассмотрение прошло без участия заявителя.

В начале августа в соцсетях была распространена видеозапись, на которой внедорожник останавливается у магазина на автозаправке в Краснодаре, из него выходит обнаженная девушка и идет в магазин за пивом. Все это время водитель машины снимает ее на камеру своего смартфона. Как утверждают пользователи твиттера, этот автомобиль зарегистрирован на Макарова.

По данным ряда СМИ, судья заявлял, что на кадрах не он, а на Кубани в нынешнем году он не был.

"Интерфакс" не располагает комментариями Макарова в связи с данной информацией.

Самойлова пояснила журналистам после заседания, что заявление об отставке Макаров подал без объяснения причин. Вопросом о его причастности к происходящему на видеозаписи "будет заниматься совет судей Ставропольского края, который уже начал проверку", отметила Самойлова.