Семь человек погибли в ДТП в Дагестане

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, в том числе трое детей погибли в аварии с участием трех автомобилей, сообщила "Интерфаксу" представитель Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Кроме того, в аварии пострадали четыре человека, которые госпитализированы в Центральную городскую больницу города Дагестанские огни. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще двоих врачи оценили как средней тяжести. Еще один получил легкие травмы.

Авария произошла во вторник на повороте в сторону села Геджух в Дербентском районе республики.