В аварии с микроавтобусом на Алтае пострадали 14 человек

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Микроавтобус провернулся на трассе в Республике Алтай, в результате чего пострадали 14 человек, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

"23 августа около 23:13 часов в Онгудайском районе Республики Алтай, на 659 километре автомобильной дороги Р-256 Чуйский тракт, на спуске с перевала "Чике-Таман", 22-летний водитель, управляя личным автомобилем ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что водитель автомобиля был трезв.

В настоящее время по факту автомобильной аварии проводится проверка. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.