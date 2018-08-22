На Ту-204 загорелся двигатель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, вылетевший из Уфы в Сочи экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", - сказал источник.

Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета.

"Экипажу около получаса назад удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали", - сказал источник.