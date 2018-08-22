Что случилось этой ночью: среда, 22 августа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Контракт на поставку Министерству обороны РФ первых двух истребителей Су-57 заключат в среду.

- Присяжные на суде по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из 18.

- Пассажирский самолет Ту-204 вынужден был вернуться в аэропорт Уфы после вылета из-за загоревшегося двигателя. Никто не пострадал.

- ФСБ и полиция задержали в Норильске подозреваемых в организации террористической ячейки запрещенного в России "Исламского государства".