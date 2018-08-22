Сотрудники ФСБ пришли в ГУП "Петербургский метрополитен" из-за дела о мошенничестве

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в среду в Северной столице в рамках производства уголовного дела о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд ГУП "Петербургский метрополитен".

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, следственные действия проходят в помещениях ГУПа, офисах подрядных организаций и жилищах предполагаемых участников противоправной деятельности.

Уголовное дело, отмечается в сообщении, было возбужденного Главным следственным управлением СКР по Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) "по факту поставок контрафактной продукции для нужд ГУП "Петербургский метрополитен".