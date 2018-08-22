Более 50 пассажиров аварийно севшего в Уфе самолета отказалась лететь дальше

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Более 50 пассажиров самолета Уфа-Сочи авиакомпании Red Wings, вернувшегося в Уфу из-за возгорания двигателя, отказались от перелета, остальные вылетели резервным бортом, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"57 пассажиров отказались лететь на резервном самолете", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

На онлайн-табло аэропорта сообщается, что резервный самолет Ту-214 вылетел из Уфы в 11:21 (9:21 по Москве).

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа - Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки самолета. Пострадавших нет.

По факту аварийной посадки самолета Уфимской транспортной прокуратурой начата проверка.