Суд в Москве арестовал испанскую недвижимость экс-чиновника Минкультуры

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы наложил арест на испанскую недвижимость бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо, заочно арестованного по делу о хищениях 450 млн рублей при строительстве объектов "Эрмитажа".

"Постановлением суда от 15 июля судом был наложен обеспечительный арест на земельный участок и жилое здание в Эстепоне (Испания), принадлежащие Мазо и его супруге", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде, в среду постановление районного суда было оставлено без изменений, апелляционная жалоба на решение - без удовлетворения.

Басманный суд 7 июля санкционировал заочный арест Мазо на два месяца с момента его экстрадиции либо задержании на территории РФ по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Осведомленный источник сказал "Интерфаксу", что по имеющимся у следствия данным, Мазо может находиться в Испании, "куда он уехал, чтобы избежать уголовной ответственности в России".

Ранее по этому делу были арестованы экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

В рамках дела "Эрмитаж" подал к обвиняемым иск о компенсации ущерба на 856 млн рублей - "в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения".

"Дело реставраторов"

Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября прошлого года приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в хищении 164 млн рублей. Вместе с тем суд освободил чиновника от наказания в связи с его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным с Пирумовым обстоятельствам.

Летом прошлого года Дорогомиловский суд приговорил Колесникова к пяти годам лишения свободы условно.