Более 60 тысяч российских военных приняли участие в операции в Сирии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - За время операции в Сирии боевой опыт получили более 60 тысяч российских военнослужащих, в том числе более 400 генералов, сообщили в Минобороны.

"В Сирии получили боевой опыт свыше 63 тысяч российских военнослужащих, в том числе 434 генерала и около 26 тысяч офицеров. Через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, командиры дивизий, а также 95% командиров общевойсковых бригад и полков", - говорится в видеоролике, опубликованном на YouTube Минобороны РФ в среду.

По данным российского военного ведомства, "боевой опыт получили 4349 специалистов Ракетных войск и артиллерии, 87% экипажей оперативно-тактической, 91% армейской и 97% Военно-транспортной авиации, а также 60% экипажей стратегической и Дальней авиации".