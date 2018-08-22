Минобороны рассказало о банях и кафе на российских базах в Сирии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На авиабазе "Хмеймим" и в морском порту "Тартус" в Сирии, где дислоцируются российские военнослужащие, создана современная инфраструктура, сообщили в среду Минобороны РФ.

"На авиабазе "Хмеймим" создана современная военная и социальная инфраструктура: пять жилых городков, 1 тыс. 337 жилых модулей, три парка для техники, хранилище авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского вооружения и автобронетанкового имущества", - говорится в ролике на сайте российского военного ведомства.

Также в Хмеймиме есть "гостиница, две бани, торговый комплекс, кафе, три столовые и пункт заправки техники", информировали в Минобороны.

"В пункте материально-технического обеспечения порта Тартус создана инфраструктура - жилой городок из 20 жилых модулей для размещения личного состава, парк для техники, столовая, класс подготовки специалистов", - сообщается в ролике. Выход видео приурочен к третьей годовщине российской военной кампании в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года.