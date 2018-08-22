American Airlines отменила рейсы в Китай, Канаду и Германию из-за роста цен на топливо

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - American Airlines Group, крупнейшая авиакомпания мира по объему выручки, объявила о прекращении вылетов по 11 международным маршрутам в конце 2018 - начале 2019 года с целью снижения расходов.

Как пишет Dow Jones, в числе рейсов, которые будут отменены, Чикаго - Шанхай, Филадельфия - Мюнхен и Лос-Анджелес - Торонто.

Ранее все крупнейшие авиакомпании США объявили о намерении ввести меньше новых маршрутов в текущем году, чем планировалось ранее. Некоторые из них также указали на возможность увеличения цен на билеты, чтобы компенсировать возросшие расходы на топливо.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с начала года авиатопливо подорожало более чем на 30% вслед за ценами на нефть.