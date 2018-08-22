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Глава экстрим-клуба из Геленджика стал фигурантом дела о сорвавшемся с обрыва джипе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Руководитель автомобильного экстрим-клуба из Геленджика привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП с экскурсионным джипом, в результате которого погиб один человек и еще шестеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в среду.

"В ходе обыска по месту жительства владельца автомобиля обнаружена и изъята документация, подтверждающая его причастность к организации экскурсионно-туристических услуг и осуществление им руководства автоклубом "Гараж". В этой связи мужчина был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Следствием также принято решение о переквалификации статьи обвинения на более тяжкий состав преступления, предусмотренного пунктом "а,в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека), отмечает пресс-служба.

По данным следствия, 14 августа в районе села Возрождение под Геленджиком автомобиль марки ГАЗ, в салоне которого находились шесть пассажиров (в том числе двое детей), опрокинулся с обрыва в овраг. В результате четыре человека, в том числе один ребенок, получили тяжелые травмы. Водитель джипа позднее скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что прогулочный автомобиль принадлежал одному из действующих на курорте экстрим-клубов. Владелец автомобиля сдавал в аренду транспортное средство мужчине, который в момент инцидента находился за рулем.

Сотрудники полиции в курортный сезон ежедневно выявляют в Краснодарском крае около 50 серьезных нарушений при проведении развлекательных и туристических поездок на автомобилях повышенной проходимости.

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Теги: Краснодарский край, Геленджик

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