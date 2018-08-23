Путин встретился с участниками благотворительного хоккейного матча в Сочи

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился со звездами мирового хоккея, которые приняли участие в благотворительном матче.

В среду в Сочи состоялся благотворительный матч "От чистого сердца". Среди участников матча были председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, министр спорта РФ Павел Колобков, хоккеисты Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Радулов и другие спортсмены.

Хоккеисты встретили президента с бокалами шампанского и тостами.

"У нас очень интересная, хорошая и представительная спортивная семья", - сказал Путин хоккеистам.

Тимченко выразил сожаление, что президент не смог принять участие в матче.

"Как у нас говорят, был занят на работе", - сказал Путин с улыбкой.

В завершение встречи президент коротко пообщался с хоккейным функционером, членом исполкома МОК Рене Фазелем и французским горнолыжником, 6-кратным чемпионом мира Жан-Клодом Килли.