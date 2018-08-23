Путин поздравил победителей турнира по боевому самбо

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей IX международного турнира по профессиональному боевому самбо.

По итогам 12 боев сборная России победила сборную мира со счетом 8:4.

"Прежде всего, слова благодарности спортсменам. Они еще раз порадовали нас своим искусством, мужеством", - сказал президент РФ в ходе церемонии награждения. "Они не просто настоящие спортсмены, этого недостаточно, а именно настоящие мужчины", - добавил Путин, отметив, что говорит не только о победителях, но и о проигравших.

Президент поблагодарил организаторов турнира. "Это замечательное мероприятие, которое стало традиционным", - сказал он.

Организаторами турнира являются Центр спорта и образования "Самбо-70" и LEAGUE S-70 при поддержке министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии города Сочи.