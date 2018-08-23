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Суд отказался пересматривать дело о конфискации имущества полковника Захарченко

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры РФ, по которому в доход государства были обращены имущество родственников и близких экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на сумму 9 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении ходатайства представителя ответчика Захарченко о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила в четверг решение судья Елена Кузнецова.

Адвокат полковника Александр Горбатенко настаивал на пересмотре дела, поскольку обращенные в пользу государства деньги в различной валюте почти на 8 млрд рублей, которые были обнаружены в квартирах родственников Захарченко, согласно решению руководства СКР с сентября 2017 года не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу офицера - в то время, как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде говорил о наличии у них такого статуса.

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"Постановлением и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Сергея Голкина указанные денежные средства утратили статус вещественных доказательств, и на момент рассмотрения иска заместителя генпрокурора они не имели отношения к делу и не доказывали никакую противоправную деятельность моего подзащитного, о чем представлявший позицию Генпрокуратуры прокурор Сергей Бочкарев знал", - сказал Горбатенко на заседании суда в среду.

По его словам, о том, что изъятая наличность утратила статус вещдоков, Захарченко узнал только в мае 2018 года при ознакомлении с материалами уголовного дела. "Мой доверитель считает, что, если бы он и суд знали об этом на момент рассмотрения дела, решение могло быть иным", - заключил адвокат.

Вместе с тем, по мнению суда, заявленные вновь открывшиеся обстоятельства "не являлись существенными для вынесения решения по рассмотренному гражданскому делу", в том числе потому что они не дают оснований "полагать, что выше названное имущество не имеет отношения к Захарченко". "Таким образом, правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства суд не находит", - говорится в определении судьиКузнецовой.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, а также деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и золотой слиток. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами на него, в передаче которых на рассмотрение президиума Мосгорсуда им, однако, отказали.

Как сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Захарченко в настоящее время исполнительные производства в рамках исполнения решения Никулинского суда завершены - все указанное в нем имущество обращено в доход государства.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Д.Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Уголовное дело полковника находится на рассмотрении столичного Пресненского суда.

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Теги: Дмитрий Захарченко

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