Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
В России Миллиарды полковника Захарченко

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко

Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцам

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Дмитрий Захарченко
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко обратилась с заявлением в Никулинский суд Москвы, в котором просит пересмотреть дело в части обращения в доход государства около 9 млрд рублей, принадлежащих экс-сотруднику МВД и его родственникам.

В РоссииАдвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.Читать подробнее

"Мы узнали, что руководство СК отменило постановление следователя о признании вещественными доказательствами около 9 млрд рублей, которые в том числе были изъяты в квартире сводной сестры Захарченко, у матери, в его кабинете, а также в автомобиле, которым он иногда пользовался. На основании этого мы обратились в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Александр Горбатенко.

Он пояснил, что 9 млрд рублей не являются вещественными доказательствами по делу с сентября 2017 года, но в суде представитель Генпрокуратуры утверждал, что эти деньги доказывают преступную деятельность Захарченко.

"Руководство СК отменило постановление следователя о признании денежных средств вещдоками как необоснованное и ничем не мотивированное. Получается, что уже на момент судебного разбирательства эти деньги не имели отношения к делу и не доказывали никакую преступную деятельность моего подзащитного, а, следовательно, должны быть возвращены владельцам", - резюмировал Горбатенко.

Судьба имущества Захарченко

1 декабря 2017 года Никулинский суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

По решению Никулинского суда недвижимость и машины будут переданы в столичное управление Росимущества, а деньги - в столичное управление Федерального казначейства. Золотой слиток подлежит передаче в Гохран России.

22 марта Мосгорсуд признал это решение законным.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - полковник с адвокатами знакомятся с материалами расследования.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Захарченко, СКР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
 МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиРогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионаловПодробнее
 Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Из тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
 Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Три группы туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

В Лондоне загорелся пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

Россияне отправили к "прямой линии" с Путиным свыше 1,5 млн вопросов

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоАдвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцам Подробнее

Петербурженка нашла в Ленинградской области окаменелости гигантского моллюска

Орешкин предупредил депутатов Госдумы о подготовке "непопулярных решений"

"Красотка на всю голову": не родись красивой

"Красотка на всю голову": не родись красивойВ российский прокат выходит жизнеутверждающая комедия про победу над комплексами Подробнее

Выставлявшиеся в музее Лэнктона иконы возвращены в Россию

Пожар на крыше Дома педагогической книги в Москве локализован

Десятилетний мальчик пропал в Тольятти

Родственник двух экс-президентов США лишился работы после нападения на бывшую жену

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru