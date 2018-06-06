СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко обратилась с заявлением в Никулинский суд Москвы, в котором просит пересмотреть дело в части обращения в доход государства около 9 млрд рублей, принадлежащих экс-сотруднику МВД и его родственникам.

"Мы узнали, что руководство СК отменило постановление следователя о признании вещественными доказательствами около 9 млрд рублей, которые в том числе были изъяты в квартире сводной сестры Захарченко, у матери, в его кабинете, а также в автомобиле, которым он иногда пользовался. На основании этого мы обратились в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Александр Горбатенко.

Он пояснил, что 9 млрд рублей не являются вещественными доказательствами по делу с сентября 2017 года, но в суде представитель Генпрокуратуры утверждал, что эти деньги доказывают преступную деятельность Захарченко.

"Руководство СК отменило постановление следователя о признании денежных средств вещдоками как необоснованное и ничем не мотивированное. Получается, что уже на момент судебного разбирательства эти деньги не имели отношения к делу и не доказывали никакую преступную деятельность моего подзащитного, а, следовательно, должны быть возвращены владельцам", - резюмировал Горбатенко.

Судьба имущества Захарченко

1 декабря 2017 года Никулинский суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

По решению Никулинского суда недвижимость и машины будут переданы в столичное управление Росимущества, а деньги - в столичное управление Федерального казначейства. Золотой слиток подлежит передаче в Гохран России.

22 марта Мосгорсуд признал это решение законным.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - полковник с адвокатами знакомятся с материалами расследования.