Памятник треске в Мурманске отправили на ремонт из-за вандалов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Мурманске из-за вандалов пришлось демонтировать и отправить на ремонт памятник треске, установленный в центре города в 2015 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в муниципальном учреждении "Мурманские городские парки и скверы", вандалы повредили памятник, отломав плавник трески, кроме того, пострадал и рыбий хвост.

"В ближайшее время специалисты установят на этом месте новую треску, выполненную из более качественных материалов: искусственного камня и металла", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время на пустующем постаменте установлено ироничное объявление "Треска ушла на реставрацию", которое вызвало положительный отклик в социальных сетях.

Как сообщалось, памятник треске, как основному объекту промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне, был открыт в центре Мурманска в октябре 2015 года.