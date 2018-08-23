В новосибирском вузе прикрыли статуи обнаженных людей перед приездом делегации РПЦ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна в четверг днем прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа, закрепив их канцелярскими зажимами, сообщает сайт "Новосибирск онлайн".

По информации издания, это было сделано для того, чтобы не смутить представителей местной епархии, которые пришли на проходящее в стенах вуза мероприятие в рамках форума "Новосибирск - город безграничных возможностей".

"Сейчас здесь будет проходить мероприятие под названием "Smart Urban". Перед этим вышли многочисленные представители РПЦ, которые обсуждали доступность храмов для маломобильных граждан. И вот как нам объяснили в кулуарах, чтобы не ранить их чувства, прикрыли скульптуры", - рассказал корреспонденту портала один из участников мероприятия.

В пресс-службе университета изданию подтвердили, что действительно закрывали несколько статуй одеялами, когда шел форум с участием представителей церкви, добавив, что теперь статуи снова открыты.