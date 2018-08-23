В РПЦ упрекнули в излишнем усердии одевших обнаженные статуи в вузе Новосибирска

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви с иронией восприняли новость о том, как в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью обнаженные статуи, чтобы не смутить представителей епархии.
"Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?" - пишет в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее сегодня региональные СМИ сообщили, что в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа. Такие "меры предосторожности" были приняты в вузе во время проведения там мероприятия в рамках форума "Новосибирск - город безграничных возможностей", на которое были приглашены представители местной епархии.
В фойе Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна приодели обнаженные статуи, чтобы случайно не задеть чувства делегации РПЦ, которая прибыла туда для участия в одном из мероприятий форума "Новосибирск — город безграничных возможностей". pic.twitter.com/07K1cC16Dp— Mages Queen (@_mages_queen_) 23 августа 2018 г.