В РПЦ упрекнули в излишнем усердии одевших обнаженные статуи в вузе Новосибирска

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви с иронией восприняли новость о том, как в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью обнаженные статуи, чтобы не смутить представителей епархии.

"Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?" - пишет в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее сегодня региональные СМИ сообщили, что в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа. Такие "меры предосторожности" были приняты в вузе во время проведения там мероприятия в рамках форума "Новосибирск - город безграничных возможностей", на которое были приглашены представители местной епархии.