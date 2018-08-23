На МКС впервые сыграли в теннис

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты впервые сыграли с иностранными коллегами в теннис на орбите, написал в социальной сети "ВКонтакте" космонавт Олег Артемьев.

"Состязания по бадминтону и футболу на станции уже были, а теперь мы провели первый космический турнир по теннису", - написал космонавт и разместил видео турнира.

Игра велась пара на пару. На стороне Артемьева играл российский космонавт Сергей Прокопьев. На противоположной - немецкий астронавт Александр Герст и американский астронавт Эндрю Фойстел.