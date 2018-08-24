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На МКС устранили неисправность в японском модуле

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На Международной космической станции (МКС) починили систему терморегулирования, из-за неисправности которой "потел" японский модуль Kibo, сообщил "Интерфаксу" источник в органах контроля и управления станцией.

"Накануне был заменен протекший клапан научной стойки Express Rack 5, который был причиной утечки воды из внутренней системы терморегулирования модуля. После замены неисправной детали стойка была возвращена в строй, при этом капли на стенках модуля появляться перестали", - сказал источник.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что в японском модуле американского сегмента МКС возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы проникает вода в объеме порядка 20 мл в сутки.

Астронавты вынуждены были бороться с "испариной", которой покрывались стенки модуля, используя бумажные салфетки и полотенца.

Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать.

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты были вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

На МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.

Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт потребовал несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году Центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.

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Теги: МКС

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