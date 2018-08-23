Отсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра были отменены. В пресс-службе подтвердили, что публичных мероприятий не планируется и в ближайшее время.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - сказали в пресс-службе.