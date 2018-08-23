Что произошло за день: четверг, 23 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднимался до 69 рублей. В последний раз курс американской валюты достигал этой отметки 5 апреля 2016 года. Однако в середине дня рубль отыграл почти все потери на решении ЦБ РФ приостановить покупку валюты до конца сентября.

- Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, в случае, если посчитает это необходимым, заявил пресс- Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что 28 августа президент может выступить с подобным заявлением.

- Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы. КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человек.

- Credit Suisse опроверг заморозку российских активов на $5 млрд, о которой СМИ сообщали накануне. Швейцарский банк заявил, что лишь реклассифицировал часть активов из-за санкций США.

- Пресс-служба правительства объяснила, куда пропал Дмитрий Медведев, который, как было замечено, довольно давно не появлялся на публике. Оказалось, премьер получил спортивную травму.

- В Киеве сообщили о больших потерях за день боев в Донбассе. По данным украинских военных, обе стороны потеряли в общей сложности 17 человек убитыми.

- В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа, чтобы, как пишут местные СМИ, не смутить представителей местной епархии, которые пришли на проходящее в стенах вуза мероприятие. Позднее в РПЦ отреагировали на эту инициативу поговоркой "Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет".

- Президент США Дональд Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, это вызовет кризис американской экономики и все "очень обеднеют". Дебаты о возможности объявления импичмента президента активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию.

- СКР согласилось допустить польских следователей к обломками самолета Леха Качиньского. Версию о том, что разбившийся в 2010 году самолет мог быть взорван, в последнее время все чаще озвучивают в Варшаве.

- Танк Т-34, который принимал участие в военном параде в Курске, при заезде на трейлер съехал с платформы и перевернулся.