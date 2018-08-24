На задержанном в ЮАР российском судне нашли взрывчатку без документов на нее

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российское судно, остановленное в порту ЮАР, перевозило промышленную взрывчатку без соответствующих документов, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"Судно, действительно, российское, принадлежит компании Трансфлот", - сказали "Интерфаксу" в посольстве РФ в ЮАР, подчеркнув, что "само судно не арестовано, к экипажу никаких рестрикций не применяется".

"На борту перевозили в том числе промышленную взрывчатку (ЮАР не конечная цель этого груза), на которую не были оформлены соответствующие документы. Сейчас Трансфлот экстренно дооформляет бумаги", - добавил собеседник агентства.

Ранее южноафриканский портал "Ньюс 24" со ссылкой на данные Национального портового управления Transnet (TNPA) сообщил, что полиция Порт-Элизабет задержала российское судно, на борту которого перевозились взрывчатые вещества и нелегальное вооружение, оно следовало в порт нигерийского Лагоса.

Согласно информации TNPA, судно вышло из мадагаскарского порта в Тулиаре. Полиция продолжает его обыск, начатый после некоего "конфиденциального предупреждения".

В посольстве РФ в ЮАР рассчитывают, что российское судно будет отпущено из порта ЮАР после оформления документов на груз.

"Оптимистичный сценарий: корабль просто отпускают, как только документы передадут южноафриканской стороне", - заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"По информации от начальника порта г.Порт-Элизабет, судну предписано оставаться в порту до выяснения обстоятельств и разрешения ситуации", - добавил собеседник агентства.